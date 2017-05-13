 Dış sahada esiyor – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Dış sahada esiyor

    Dış sahada esiyor
    Ligde 48 puanla 5'inci olan Trabzonspor, bu sezon evinde 22, deplasmanda 26 puan topladı. Bu sezon evinde en büyük kayıp serisini sahasındaki son 3 maçta yaşayan bordo-mavililer, iç sahada 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, deplasmanda ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

    5 isim kart sınırında
    Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallega, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 32'nci haftasındaki Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacak.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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