Dış sahada esiyor
5 isim kart sınırında
Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallega, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 32'nci haftasındaki Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacak.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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