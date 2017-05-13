 Adanaspor - Trabzonspor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    - | Canlı Anlatım

    <a href="/index/adanaspor?id=ce900ff1-6a1a-4f15-aabe-ad486212c063" class="" rel="tag">Adanaspor</a> - <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> | Canlı Anlatım

    7 dış saha maçında kaybetmeyen Fırtına Adana’ya yenilmezse 2010-11’deki rekoru egale edecek.

    , Süper Lig'de deplasmanda 'a konuk oluyor. Ligin son 2 haftasında art arda sahasında G.Birliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, 'u devirerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor. Fırtına, deplasmanında dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini veriyor.

    Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibini mağlup edip, dış sahada yenilmezlik serisini 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Son dış saha yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, kaybetmezse 2010-11'deki rekoru egale edecek. Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Rizespor'u 1-0, Akhisar'ı 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fırtına, tek puan kaybını Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.



    STAT: 5 Ocak Fatih Terim Stadı
    HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

    SAAT: 19.00
    YAYIN: beIN SPORTS 2

    ADANASPOR: Karacic, Diego, Ramos, Didi, Sami Can, Tevfik, Foguinho, Roni, Koman, Vinicius, Guaye.
    TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın

    TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Medjani, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, N'Doye, Rodallega.
    TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:54
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