Adanaspor - Trabzonspor | Canlı Anlatım
7 dış saha maçında kaybetmeyen Fırtına Adana’ya yenilmezse 2010-11’deki rekoru egale edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda Adanaspor'a konuk oluyor. Ligin son 2 haftasında art arda sahasında G.Birliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, Adanaspor'u devirerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor. Fırtına, Adanaspor deplasmanında dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini veriyor.
Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibini mağlup edip, dış sahada yenilmezlik serisini 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Son dış saha yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, kaybetmezse 2010-11'deki rekoru egale edecek. Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Rizespor'u 1-0, Akhisar'ı 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fırtına, tek puan kaybını Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 2
ADANASPOR: Karacic, Diego, Ramos, Didi, Sami Can, Tevfik, Foguinho, Roni, Koman, Vinicius, Guaye.
TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Medjani, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, N'Doye, Rodallega.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:54
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
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