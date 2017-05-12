Trabzonspor Adana'ya gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00'de basına kapalı olarak yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45'te özel uçakla Adana'ya hareket etti.



Trabzonspor'un Adana kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Durica, Mas, Medjani, Mustafa, Aytaç, Onazi, Okay, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yanı sıra İbanez, Furkan, Abdülkadir, Abdurrahim ve Yunus Emre Adana'ya götürülmedi.