 Trabzonspor Adana'ya gitti – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Trabzonspor Adana'ya gitti

    Trabzonspor Adana'ya gitti

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'nci haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maç için Adana'ya gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00'de basına kapalı olarak yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45'te özel uçakla Adana'ya hareket etti.

    Trabzonspor'un Adana kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Durica, Mas, Medjani, Mustafa, Aytaç, Onazi, Okay, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yanı sıra İbanez, Furkan, Abdülkadir, Abdurrahim ve Yunus Emre Adana'ya götürülmedi.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:15
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