Trabzonspor Adana'ya gitti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'nci haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maç için Adana'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00'de basına kapalı olarak yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45'te özel uçakla Adana'ya hareket etti.
Trabzonspor'un Adana kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Durica, Mas, Medjani, Mustafa, Aytaç, Onazi, Okay, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yanı sıra İbanez, Furkan, Abdülkadir, Abdurrahim ve Yunus Emre Adana'ya götürülmedi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:15
- Nasri seferi
Toplam 16
Yorum
222222 taiscon u alabilsek luce gönderse bizim gs takımına
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 12
Yorum
Hakan Aydoğan Tam bir fiyasko. Tarihe kara bir leke olarak yıllarca konuşulacak bir karar oldu.
- Nasri seferi
Toplam 16
Yorum
yuh be beğenmeyen 5 kişi fenerli çünkü cazorla ve toure bu lige 2 beden büyük adamlar!!
Trabzonspor Adana'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.