Mescit sorunu yakında çözülür
Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadyumu'nda oyuncuların soyunma odalarının yer aldığı alanda mescit bulunmadığı öğrenildi. Bazı futbolcuların bu nedenle sorun yaşadığı ve yetkililere konunun iletildiği belirtildi. Stadyum içerisindeki mescit sorununun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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