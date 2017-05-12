 Mescit sorunu yakında çözülür – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Mescit sorunu yakında çözülür

    Mescit sorunu yakında çözülür
    'un Şenol Güneş Stadyumu'nda oyuncuların soyunma odalarının yer aldığı alanda mescit bulunmadığı öğrenildi. Bazı futbolcuların bu nedenle sorun yaşadığı ve yetkililere konunun iletildiği belirtildi. Stadyum içerisindeki mescit sorununun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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