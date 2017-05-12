Kongre yapılmayacak
Sezon sonunda kongre yapılacağı yönünde çıkan iddiaları Başkan Muharrem Usta yalanladı, "Böyle bir düşüncemiz yok" dedi. Yönetimdeki sorunların doğal olduğunu ve zamanla giderileceğini belirten Usta'ya yönetim kurulu da destek verdi. Camianın önde gelen isimlerinin de başkandan görev süresinin bitimine kadar kongre yapılmamasını istediği belirtildi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Kongre yapılmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.