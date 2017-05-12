 Kongre yapılmayacak – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kongre yapılmayacak

    Kongre yapılmayacak
    Sezon sonunda kongre yapılacağı yönünde çıkan iddiaları Başkan yalanladı, "Böyle bir düşüncemiz yok" dedi. Yönetimdeki sorunların doğal olduğunu ve zamanla giderileceğini belirten Usta'ya yönetim kurulu da destek verdi. Camianın önde gelen isimlerinin de başkandan görev süresinin bitimine kadar kongre yapılmamasını istediği belirtildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kongre yapılmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.