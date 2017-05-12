 Erdoğan için teklif gelmedi – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Erdoğan için teklif gelmedi

    Erdoğan için teklif gelmedi
    Sezon sonunda ile yollarını ayıracağı iddia edilen 'ın menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi. Yusuf'u, Kasımpaşaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor gibi takımların istediği öne sürülürken; Altıparmak, "Şu ana kadar gelen bir teklif yok. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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