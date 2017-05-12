Erdoğan için teklif gelmedi
Sezon sonunda Trabzonspor ile yollarını ayıracağı iddia edilen Yusuf Erdoğan'ın menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi. Yusuf'u, Kasımpaşaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor gibi takımların istediği öne sürülürken; Altıparmak, "Şu ana kadar gelen bir teklif yok. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
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Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Erdoğan için teklif gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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