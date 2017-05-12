Ankara'da TS Club mağazası açıldı
Trabzonspor'un forma ve ürünlerinin satıldığı TS Club mağazası Ankara'da hizmete girdi.
Ankamall Alışveriş Merkezi'ndeki mağazanın açılışını bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ve futbolculardan Uğur Demirok gerçekleştirdi.
Açılış sonrasında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan başkan Usta, başkentteki mağaza ile güzel işlere imza atacaklarını söyledi.
Muharrem Usta, yakın zaman önce İstanbul'da olduklarını hatırlatarak, "Bugün Ankara'dayız. Trabzonspor'un mağazalarını çeşitli illere açmaya devam ediyoruz. Bu mağaza ile Ankara'da güzel işlere imza atacağız. Mağazacılık, Trabzonspor'un görünür yüzlerinden, vitrine çıkan alanlardan birisi. Trabzonspor taraftarlarını mutlu edecek güzel bir zincir olmak istiyoruz." diye konuştu.
Açılışa katılan bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Uğur Demirok da taraftarlardan destek isteyerek, "Güzel başkentimizde daha fazla mağaza ile ürünlerimizi taraftarlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Ürünlerimizi alsınlar, destek versinler. Zaten her zaman desteklerini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Usta ve Uğur, yaklaşık 1,5 saat boyunca AVM'ye gelen taraftarlarını ürünlerini imzalayarak, onlarla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, AVM içinde tezahürat yaparak takımlarına ve yönetime destek verdi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:14
- Bursa maçı Yıldırım’ın
Toplam 2
Yorum
edirne1903 Futbol sahalarının En itici ve en pravakatörü volkan ve emre'dir. Evlat olsalar sevilmezler.
- G.Saray'a bir başkan adayı daha
Toplam 2
Yorum
GS'li Drogbayı getirceğine başarı getireceğim GS'mizi hakettiği yere getireceğim desene. Ortaokul mezunuyum ben olsam hepsinden iyi yönetirim...!
- Tudor ile devam edeceğiz
Toplam 24
Yorum
Xxx Yalan bari söyleme kandırma artık taraftarı suçumuz bu takıma bu renklere gönül vermekmi gs sen ve senin gibilerden çok büyüktür
Ankara'da TS Club mağazası açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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