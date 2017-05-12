Ankara'da TS Club mağazası açıldı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ankara’da TS Clup mağazasının açılışını yaptı. Usta, “Güzel işlere imza atmak, yeniden yapılandırmak, birçok şehre uzanmak ve Trabzonspor taraftarını mutlu edecek güzel bir zincir olmak istiyoruz” dedi.

Zarar eden mağazaları kapatma kararı alan ve gelir getirecek yeni mağazalar açmayı planlayan Trabzonspor, Başkan Muharrem Usta ve oyunculardan Uğur Demirok'un katılımıyla Ankara'da TS Clup mağazası açtı. Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen törene yoğun ilgi gösteren bordo mavili taraftarlar Uğur Demirok'a forma imzalatıp, fotoğraf çektirdi.



"Tüm camiaya hayırlı uğurlu olsun"

Taraftarın yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Ümit ediyorum ki bu mağazayla Ankara'da güzel işlere imza atacağız. Tabii mağazacılık Trabzonspor'un sadece görünür yüzlerinden, vitrine çıkan alanlardan birisi. Güzel işlere imza atmak, yeniden yapılandırmak, birçok şehre uzanmak ve Trabzonspor taraftarını mutlu edecek güzel bir zincir olmak istiyoruz. Burada da büyük bir emek veriliyor. Tüm camiaya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



"Ürünlerimizi alsınlar, bize destek versinler"

Karadeniz ekibinin defans oyuncusu Uğur Demirok da, Trabzonspor taraftarından destek beklediklerini belirterek, "Böyle büyük bir camianın taraftarıyla böyle güzel ürünleri buluşturan mağazayı bünyemize kattıkları için herkese teşekkür ediyorum. Başkentimizde daha çok mağazayla ürünlerimizi taraftarlara ulaştırmak istiyoruz. Ürünlerimizi alsınlar, bize destek versinler. Her zaman desteklerini hissediyoruz zaten" ifadelerini kullandı.