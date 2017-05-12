Ankara'da TS Club mağazası açıldı
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ankara’da TS Clup mağazasının açılışını yaptı. Usta, “Güzel işlere imza atmak, yeniden yapılandırmak, birçok şehre uzanmak ve Trabzonspor taraftarını mutlu edecek güzel bir zincir olmak istiyoruz” dedi.
"Tüm camiaya hayırlı uğurlu olsun"
Taraftarın yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Ümit ediyorum ki bu mağazayla Ankara'da güzel işlere imza atacağız. Tabii mağazacılık Trabzonspor'un sadece görünür yüzlerinden, vitrine çıkan alanlardan birisi. Güzel işlere imza atmak, yeniden yapılandırmak, birçok şehre uzanmak ve Trabzonspor taraftarını mutlu edecek güzel bir zincir olmak istiyoruz. Burada da büyük bir emek veriliyor. Tüm camiaya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
"Ürünlerimizi alsınlar, bize destek versinler"
Karadeniz ekibinin defans oyuncusu Uğur Demirok da, Trabzonspor taraftarından destek beklediklerini belirterek, "Böyle büyük bir camianın taraftarıyla böyle güzel ürünleri buluşturan mağazayı bünyemize kattıkları için herkese teşekkür ediyorum. Başkentimizde daha çok mağazayla ürünlerimizi taraftarlara ulaştırmak istiyoruz. Ürünlerimizi alsınlar, bize destek versinler. Her zaman desteklerini hissediyoruz zaten" ifadelerini kullandı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:31
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Toplam 22
Yorum
doğan persi gib futbolcumuz olsa sözleşmesini fest ederdik diyen fikret şimdi nelerle uğraşıyor :)
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Toplam 5
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gs 53 maçta 9gol 6asist yapmış bi adam sneijderin yerini nasıl doldurmasını bekliyosnuz orası muama
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Toplam 3
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yaralı aslan ne oynadılar ki neyin ücretini istiyorlar... futbolda garanti ücreti kaldırmaları lazım.. hangi meslekte var garanti ücret..........
Ankara'da TS Club mağazası açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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