Yanal’dan özel terapi

Teknik direktör Yanal'ın son haftalarda istenmeyen skorlar alınması nedeniyle bazı futbolcularla özel görüşmeler yapacağı belirtildi. Başarılı hocanın son zamanlarda performansları düşen Olcay Şahan ve Mas ile de bir görüşme yapacağı ve çeşitli uyarılarda bulunacağı dile getirildi.