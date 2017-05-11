 Yanal’dan özel terapi – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Yanal’dan özel terapi

    Yanal’dan özel terapi
    Teknik direktör Yanal'ın son haftalarda istenmeyen skorlar alınması nedeniyle bazı futbolcularla özel görüşmeler yapacağı belirtildi. Başarılı hocanın son zamanlarda performansları düşen Olcay Şahan ve Mas ile de bir görüşme yapacağı ve çeşitli uyarılarda bulunacağı dile getirildi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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