Usta’ya teşekkür plaketi

Mardin Derik Kaymakamlığı sırasında terör örgütü PKK tarafından makamına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk'ün vasiyetinin G.Birliği maçında yerine getirilmesi nedeniyle başkan Muharrem Usta'ya iki teşekkür plaketi verildi. Usta, Artvin ve Mardin Trabzonsporlular adına sunulan plaketleri, Artvin derneği başkanı Ahmet Külekçi'nin elinden aldı.