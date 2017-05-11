 Usta’ya teşekkür plaketi – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Usta’ya teşekkür plaketi

    Usta’ya teşekkür plaketi

    Mardin Derik Kaymakamlığı sırasında terör örgütü PKK tarafından makamına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk'ün vasiyetinin G.Birliği maçında yerine getirilmesi nedeniyle başkan 'ya iki teşekkür plaketi verildi. Usta, Artvin ve Mardin Trabzonsporlular adına sunulan plaketleri, Artvin derneği başkanı Ahmet Külekçi'nin elinden aldı.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usta’ya teşekkür plaketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.