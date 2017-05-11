Trabzonspor'da Adanaspor hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana belinden sakatlığı bulunan stoper oyuncusu Jan Durica'nın katılmadığı belirtildi. Kondisyon salonunda çalışan Slovak futbolcunun durumunun maç günü belli olacağı kaydedildi.
Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda gol ve şut çalışması yaptıkları aktarıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra hava yoluyla Adana'ya gidecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:58
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 24
Yorum
1 haziran yaşanmış ne kadar 1 haziran varsa o kadar yazıklar olsun yönetim bu haber doğruysa
- Büyük haksızlık!
Toplam 11
Yorum
Lacivert Arkadaşlar boşuna kızmayın hakem Emenike'nin orada olduğunu bile görmedi eğer görseydi ne olur ne olmaz diye faulü verirdi siz rahat olun
- Taison şoku!
Toplam 2
Yorum
murat 56 top oynayan adam alın.bunun gibi topal.tufan,sauza gibi adam istemiyoruz.topla buluşmamak için 90 dk.saklanıp adam kovalıyorlar....
Trabzonspor'da Adanaspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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