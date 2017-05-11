 Taraftar heyecanlandı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Taraftar heyecanlandı

    Taraftar heyecanlandı

    'da transfer çalışmalarının erken başlaması taraftarları heyecanlandırdı.

    Gündemdeki isimlerin alınması durumunda 50. yıl için kurulacak iddialı kadronun temellerinin atılacağını savunan taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetimi mesaj yağmuruna tuttu. Taraftarları en çok heyecanlandıran iddialar ise Startak Moskova'dan (29-Stoper), Osmanlıspor'dan (26-Orta saha) ve Beşiktaş'tan (26-Orta saha) oldu. Yönetim, üç oyuncu ve kulüpleriyle temasları sürdürüyor. Serdar'da işlem tamam, N'Diaye'nin transferinde para veya takas üzerinde durulacak. Tolgay için de Beşiktaş ile kurulan iyi ilişkilerin devreye sokulması bekleniyor.


    Yunus Emre SEL
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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