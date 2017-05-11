 Strese gerek yok – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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HEPSİ
    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Strese gerek yok

    Strese gerek yok

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, “Adana’yı yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşacağız ve moralimizi yeniden yükselteceğiz” diye konuştu.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, son haftalarda kaybedilen puanların ardından strese girmeyeceklerini belirterek, "Taraftarlarımızdan isteğimiz bundan önce nasıl yanımızdaysalar bundan sonra da yanımızda olsunlar. Transferde birçok isim geçiyor, bazıları doğru. Biz bu işi gizli yapmaya çalışıyoruz" dedi. Çubukçu, şu anda odak noktalarının cumartesi günü oynanacak Adanaspor maçı olduğunu da belirterek şöyle devam etti:

    HERKES MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYOR
    "Takımımız bu maçın öneminin farkında ve ona göre hazırlığımızı yaptık. Strese girmemiz gibi bir durum söz konusu değil. Kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşacağız hem de moralimizi yeniden yükselteceğiz. Futbolcularımız sahada gerekeni yapacaktır."
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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