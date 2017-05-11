Strese gerek yok
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, “Adana’yı yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşacağız ve moralimizi yeniden yükselteceğiz” diye konuştu.
HERKES MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYOR
"Takımımız bu maçın öneminin farkında ve ona göre hazırlığımızı yaptık. Strese girmemiz gibi bir durum söz konusu değil. Kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşacağız hem de moralimizi yeniden yükselteceğiz. Futbolcularımız sahada gerekeni yapacaktır."
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:16
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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