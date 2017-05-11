 Rekora koşuyor – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Son 7 dış saha maçını kaybetmeyen Fırtına, Adana’yı da yıkarsa2 010-11’deki başarısını tekrarlayacak.

    Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda puan durumunda son sırada bulunan Adanaspor ile karşılaşacak olan , ligde son iki maçta Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalıp, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olarak sahasında 5 puan yitirdi. Bordo-mavililerde hedef bu kaybı telafi etmek. Deplasmanda evine göre daha rahat olan Trabzonspor 147 gündür dış sahada yenilmiyor. 2017 yılında deplasmanda oynadığı maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 19 puan toplarken, 2 puan bıraktı. Aynı dönemde evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan topladı ve 10 puan kaybetti. Deplasmanda son 7 karşılaşmasını kaybetmeyen Fırtına, Adanaspor karşısından da puanla ayrılması durumunda 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisine ulaşacak.

    EVİNDE 22 DIŞARIDA 26
    Ligde 48 puanla 5'nci sırada yer alan Trabzon, bu sezon evinde 22, deplasmanda ise 26 puan topladı. Fırtına dış sahada 28 puan alan F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından en çok puan toplayan takımlar arasında.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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