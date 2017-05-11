 Pereira’dan çağrı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’dan çağrı

    Pereira’dan çağrı
    Karadeniz ekibinin sağ beki , Kayserispor maçını bir an önce unutmaları gerektiğini söyledi. 31 yaşındaki savunmacı, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Bir an önce Adanaspor karşılaşmasına odaklanmamız gerek. Avrupa Ligi'ne ne olursa olsun gitmeliyiz. Hedefe odaklanmalıyız" dedi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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