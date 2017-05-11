Nerden nereye!

Sezon başında Kızılyıldız'dan alınan Arjantinli sol bek İbanez unutuldu. Ligin ilk yarısında 5 lig maçında 211 dakika görev yapan 28 yaşındaki tangocu, skor katkısı da sağlayamadı. Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında 4 maçta forma giyen ve bir gol atan İbanez, Fırtına'da ise son 18 maçta oynamadı, U21'le sahaya çıkıyor.