 Nerden nereye! – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Nerden nereye!

    Nerden nereye!
    Sezon başında Kızılyıldız'dan alınan Arjantinli sol bek İbanez unutuldu. Ligin ilk yarısında 5 lig maçında 211 dakika görev yapan 28 yaşındaki tangocu, skor katkısı da sağlayamadı. Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında 4 maçta forma giyen ve bir gol atan İbanez, Fırtına'da ise son 18 maçta oynamadı, U21'le sahaya çıkıyor.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nerden nereye! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.