 N’Doye’u yakaladı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    N’Doye’u yakaladı

    N’Doye’u yakaladı
    Devre arasında Akhisar'dan alınan forvet Rodallega, bordo mavili forma altında N'Doye'un ligdeki gol sayısını yakaladı. Ligde 23 maçta 1674 dakika sahada kalan 5 gol kaydederken, Trabzon forması ile ligde 11 maçta 719 dakika süre alan da 5 gole ulaştı. Ayrıca Kolombiyalı oyuncu, Akhisar'da da ligin ilk yarısında 4 gol kaydetmişti.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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