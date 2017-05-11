 Kaleyi kapatacağız – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Kaleyi kapatacağız

    Kaleyi kapatacağız
    Bordo-mavili takım 2017 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında kalesinde 10 gol gördü. Fırtına 13 maçın 9 tanesinde kalesini kapatırken; Beşiktaş'tan 4, Kayseri'den 3, Bursaspor, Akhisar ve Konyaspor'dan ise 1'er gol yedi. Kaptan Onur bu konu ile ilgili, "Kayserispor karşılaşmasını kaybetmemiz sürpriz oldu. Ancak kalan haftalarda yine gol yemeyeceğiz. Defansımız çok iyi" ifadesini kullandı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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