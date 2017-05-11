İkisi de dönüyor

G.Birliği maçında sakatlanan ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Okay Yokuşlu, Adanaspor karşılaşmasında 11'de görev alabilecek. Son iki haftada forvet oyuncuları N'Doye ve Rodallega ikilisine birlikte şans tanıyan Ersun Yanal'ın, çift forvetli sistemden de vazgeçerek yedek soyundurduğu Fabian Castillo'ya da yeniden ilk 11'de şans tanıyabileceği bildirildi.