 Hepsini kazanmalıyız – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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HEPSİ
    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Hepsini kazanmalıyız

    Hepsini kazanmalıyız
    Fırtına'nın başarılı orta saha oyuncusu , Süper Lig'de 7'nci, toplamda 8. asistini Kayserispor maçında yapmıştı. 29 yaşındaki yıldız, "Adanaspor maçının öneminin farkındayız. Avrupa kupalarına katılabilmemiz için bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız" diye konuştu.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:14
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