Hazır mısın Medjani?

Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın, ligin 30'uncu haftasında oynanan Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Uğur'un yokluğunda savunma kurgusunda Medjani'ye görev vermesi bekleniyor. Başarılı hoca, Cezayirli oyuncu ile baş başa görüştü.