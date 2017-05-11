Gençağa Meriç, Ersun Yanal'ı savundu

Meriç, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği ve Kayserispor karşısında kaybettikleri puanları yol kazası olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Kazanabileceğimiz maçlardı. Takımımız bu değil, yorgunluk vardı. Üst üste galibiyetler alarak buralara gelmiştik. Puan kayıplarını bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Adanaspor maçıyla bıraktığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Ligin ikinci yarısında topladıkları puanlarla Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldiklerini, son 2 haftada kaybettikleri 5 puanın bu hedeflerinden kendilerini döndüremeyeceğini vurgulayan Meriç, "Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu, ligde en iyi dereceyi yaparak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Önümüzde 4 maç var. Bu 4 maçı da kazanacağımıza inanıyoruz. Takımımızın bütün motivasyonu bu yönde." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un ligin ikinci bölümünde en çok puan toplayan takım olduğunu ve gösterdiği performansla ligde konuşulan ekiplerin de başında geldiğini dile getiren Meriç, son 2 haftada alınan sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal'a yapılan eleştirileri de doğru bulmadığını aktardı.

Bordo-mavili kulübün genel sekreteri, ikinci yarıda geldikleri tabloda teknik direktör Yanal'ın büyük katkısı olduğunun altını çizerek, "Ersun hocamızın performansına kimse bir şey söyleyemez. İkinci yarıda ligde Bursaspor maçıyla başlayan periyotta Ersun hocanın müthiş bir başarısı var. Sonuna kadar da arkasındayız. 30 puanla ligin ikinci bölümünde en fazla puan toplayan takımından biriyiz. Ersun hocayı eleştirenler haksızlık yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacağız"

Gençağa Meriç, gelecek sezon için transfer çalışmalarına ilişkin planlamaları da yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Geniş, alternatifli bir kadromuz olacak. Süreci iyi yöneteceğiz. Direkt oynayacak, takıma katkı sağlayacak transferlerle şampiyonluğa oynayacağız. Bu takım, camia, büyük başarılar yaşamış ve yaşamayı hak eden bir camia. Yapacağımız transferlerle daha da güçlü bir şekilde sezona başlayacağız."