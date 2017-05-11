Fırtına, Avrupa hedefine yoğunlaştı
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, gelecek sezon için transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak Avrupa Kupaları’na katılma noktasında kalan 4 maça odaklandıklarını söyledi.
Bordo mavililerin Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Spor Toto Süper Lig'de sezonu Avrupa Kupaları'na katılacak pozisyonda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Lig yarışı devam ederken gelecek sezon için transfer çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Çubukçu, "Takımın ahengini bozmayacak ve UEFA kriterlerini de göz önünde bulundurarak gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kiralıktan dönecek, takıma katılacak ve aramızdan ayrılacak oyuncular olacak. Bu konuda son kararı teknik heyetimiz verecek. Şu anda önceliğimiz ligde kalan 4 maçımız. 4 haftada en iyi sonuçları elde edip, sezonun tamamlanmasının ardından dikkatimizi iç ve dış transfere vereceğiz" dedi.
AVRUPA KUPALARI'NA KATILMAK İSTİYORUZ
Avrupa Kupaları'na katılmak istediklerini hatırlatan Çubukçu, "Deplasmanda Adanaspor ve Fenerbahçe, iç sahada ise Medipol Başakşehir ve Bursaspor ile oynayacağımız 4 maç var. Bu karşılaşmalardan alacağımız sonuçlar Avrupa Kupaları'na katılma noktasında belirleyici olacak. Bu maçlardan en az kayıpla ayrılarak Avrupa Kupaları'na katılmak istiyoruz" diye konuştu.
KONGRE GÜNDEMDE YOK
Asbaşkan Çubukçu, kongre tartışmalarıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:
"Son günlerde, 'kongre yapılacak mı yapılmayacak mı?' yönünde bir gündem oluştu. Biz Yönetim Kurulu'ndaki bu ekiple görev süremizi dolduracak şekilde bir yolculuğa çıktık ve bu yolculuğu sürdürüyoruz. Kongre gündemimizde yok."
1461 TRABZON YARIŞMACI VE YETİŞTİRİCİ OLACAK
Çubukçu, Spor Toto 2'nci Lig'e bu sezon veda eden bordo mavili kulübün pilot takımı 1461 Trabzon'un bundan sonraki rolüne ilişkin olarak ise, "1461 Trabzon bundan sonraki süreçte 3'üncü ligde yarışmacı ve yetiştirici bir takım olarak yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.
DURİCA KORKUTTU
Trabzonspor'un ligin 30'uncu haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede beline darbe alan savunma oyuncusu Jan Durica'nın, dün yapılan antrenmanda da aynı bölgeye darbe aldığı ve artan ağrıları üzerine hastanede kontrolden geçirildiği öğrenildi. Yapılan tetkikler sonucunda kas spazmı tespit edilen futbolcunun Adanaspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durumunun bulunmadığı belirtildi.
ADANA YOLCULUĞU YARIN
Spor Toto Süper Lig'in 31'nci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için Adana'ya gidecek. Bordo mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından saat 14.30'da özel uçakla Adana'ya hareket edecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:13
- N’Doye’u yakaladı
Toplam 1
Yorum
Federal61 Ayrıca takıma iki penalti kazandırdı hatta son maçta direkten dönen topuda penalti oldu yani uc penalti kazandırdı daha ne yapsin adam
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 16
Yorum
fbli aziz başkan sen orda oldugun müttecce fener 5 yılda bir şampiyon olur sen feneri adam gibi seviyorsan bırak git bu yazımı aziz başkana iledi
- Tolga Ciğerci sıfır çekti
Toplam 5
Yorum
10 10 milyon eder bir ne yaptığını bilse ederi 20 milyon alir..onu alana nasil başardın bu transferi diye sormak lazim
Fırtına, Avrupa hedefine yoğunlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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