Fırtına, Avrupa hedefine yoğunlaştı

Bordo mavililerin Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Spor Toto Süper Lig'de sezonu Avrupa Kupaları'na katılacak pozisyonda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Lig yarışı devam ederken gelecek sezon için transfer çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Çubukçu, "Takımın ahengini bozmayacak ve UEFA kriterlerini de göz önünde bulundurarak gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kiralıktan dönecek, takıma katılacak ve aramızdan ayrılacak oyuncular olacak. Bu konuda son kararı teknik heyetimiz verecek. Şu anda önceliğimiz ligde kalan 4 maçımız. 4 haftada en iyi sonuçları elde edip, sezonun tamamlanmasının ardından dikkatimizi iç ve dış transfere vereceğiz" dedi.



AVRUPA KUPALARI'NA KATILMAK İSTİYORUZ

Avrupa Kupaları'na katılmak istediklerini hatırlatan Çubukçu, "Deplasmanda Adanaspor ve Fenerbahçe, iç sahada ise Medipol Başakşehir ve Bursaspor ile oynayacağımız 4 maç var. Bu karşılaşmalardan alacağımız sonuçlar Avrupa Kupaları'na katılma noktasında belirleyici olacak. Bu maçlardan en az kayıpla ayrılarak Avrupa Kupaları'na katılmak istiyoruz" diye konuştu.



KONGRE GÜNDEMDE YOK

Asbaşkan Çubukçu, kongre tartışmalarıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:



"Son günlerde, 'kongre yapılacak mı yapılmayacak mı?' yönünde bir gündem oluştu. Biz Yönetim Kurulu'ndaki bu ekiple görev süremizi dolduracak şekilde bir yolculuğa çıktık ve bu yolculuğu sürdürüyoruz. Kongre gündemimizde yok."



1461 TRABZON YARIŞMACI VE YETİŞTİRİCİ OLACAK

Çubukçu, Spor Toto 2'nci Lig'e bu sezon veda eden bordo mavili kulübün pilot takımı 1461 Trabzon'un bundan sonraki rolüne ilişkin olarak ise, "1461 Trabzon bundan sonraki süreçte 3'üncü ligde yarışmacı ve yetiştirici bir takım olarak yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.



DURİCA KORKUTTU

Trabzonspor'un ligin 30'uncu haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede beline darbe alan savunma oyuncusu Jan Durica'nın, dün yapılan antrenmanda da aynı bölgeye darbe aldığı ve artan ağrıları üzerine hastanede kontrolden geçirildiği öğrenildi. Yapılan tetkikler sonucunda kas spazmı tespit edilen futbolcunun Adanaspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durumunun bulunmadığı belirtildi.



ADANA YOLCULUĞU YARIN

Spor Toto Süper Lig'in 31'nci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için Adana'ya gidecek. Bordo mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından saat 14.30'da özel uçakla Adana'ya hareket edecek.