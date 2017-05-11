 Demirok çok üzgün – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Demirok çok üzgün

    Demirok çok üzgün
    Bordo-mavili takımın stoperlerinden kazanılan penaltı atışlarını kullanarak toplamda 6 gole ulaştı. Kariyer rekoru kıran 28 yaşındaki savunmacı, Adana maçında forma giyemeyecek olması ile ilgili, "Takımı yalnız bırakacağım için üzgünüm ama arkadaşlarım gerekeni yapacaktır" dedi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:15
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