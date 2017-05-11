Çilingir ustası Popov
Trabzonspor'un en büyük 10 numara adayı ortaya çıktı. Kayseri maçı sonrası “Kilidi açacak oyuncumuz yok” diyen Yanal’ın aklının Spartak Moskova’nın ‘10 numarası’nda olduğu belirtiliyor.
ZORAN TOSİC İLE EL SIKIŞILDI
Piyasa değeri 6 milyon euro olan 1.82 boyundaki orta sahanın gelmesi halinde takıma büyük katkılar yapabileceği vurgulanıyor. Trabzonspor'un Popov'un yanı sıra CSKA Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek sağ kanat Zoran Tosic ile de yakından ilgilendiği biliniyor. Tosic ile yapılan görüşmede el sıkışıldığı ve oyuncunun yeni sezonda bordo-mavili formayı giyeceği belirtilmişti.
GAZİANTEP'TE OYNAMIŞTI
2019'a kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Popov, 2010-2012 yılları arasında Gaziantep formasıyla boy gösterdiği Süper Lig'e dönmeye can atıyor. Bonservisi 6 milyon euro olan Popov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve forvette de oynayabiliyor. Spartak Moskova ile 53 maça çıkan, 8 gol atıp 12 de asist yapan Popov, Bulgaristan Milli Takımı ile de 66 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez sarstı.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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