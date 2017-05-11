 Çilingir ustası Popov – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Çilingir ustası Popov

    Çilingir ustası Popov

    'un en büyük 10 numara adayı ortaya çıktı. Kayseri maçı sonrası “Kilidi açacak oyuncumuz yok” diyen Yanal’ın aklının ’nın ‘10 numarası’nda olduğu belirtiliyor.

    Sahasında son 3 maçı kazanamayan 'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Kayserispor yenilgisi sonrası sarf ettiği "Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kilidi açacak futbolcumuz yok" sözleri yönetimi harekete geçirdi. Bordo-mavililer, Yanal'ın transfer listesindeki 10 numaraların peşine düştü. İlk hedefin ise olduğu belirtiliyor. forması giyen Bulgar oyuncu için Rusya'ya yeni bir çıkarma yapılması gündemde. Geçtiğimiz hafta Rusya'ya giderek burada oyuncu ve menajeriyle temasa geçtiği kaydedilen Karadeniz ekibinin, Popov için tüm imkanlarını seferber edeceği ileri sürüldü. 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesinin 2019'da bitecek olması en büyük sıkıntı olarak gözüküyor.

    ZORAN TOSİC İLE EL SIKIŞILDI
    Piyasa değeri 6 milyon euro olan 1.82 boyundaki orta sahanın gelmesi halinde takıma büyük katkılar yapabileceği vurgulanıyor. Trabzonspor'un Popov'un yanı sıra CSKA Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek sağ kanat Zoran Tosic ile de yakından ilgilendiği biliniyor. Tosic ile yapılan görüşmede el sıkışıldığı ve oyuncunun yeni sezonda bordo-mavili formayı giyeceği belirtilmişti.

    GAZİANTEP'TE OYNAMIŞTI
    2019'a kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Popov, 2010-2012 yılları arasında Gaziantep formasıyla boy gösterdiği Süper Lig'e dönmeye can atıyor. Bonservisi 6 milyon euro olan Popov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve forvette de oynayabiliyor. Spartak Moskova ile 53 maça çıkan, 8 gol atıp 12 de asist yapan Popov, Bulgaristan Milli Takımı ile de 66 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez sarstı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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