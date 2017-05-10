Varsa yoksa Avrupa
Asbaşkan Çubukçu, “İkinci yarıda bu takım 30 puan toplayarak buralara geldi. Avrupa’ya olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz. Bu takım Avrupa kupalarına katılacaktır” diye konuştu.
4 MAÇTA 12 PUAN HEDEFİ
Son 4 haftada 12 puan almak zorunda olduklarını vurgulayan Çubukçu, "İkinci yarıda bu takım 30 puan toplayarak buralara geldi. Biz takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bu puanlara Avrupa kupalarına katılarak anlam kazandırmak istiyoruz. Avrupa'ya olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:22
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
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Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Varsa yoksa Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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