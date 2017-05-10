Varsa yoksa Avrupa

Asbaşkan Çubukçu, “İkinci yarıda bu takım 30 puan toplayarak buralara geldi. Avrupa’ya olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz. Bu takım Avrupa kupalarına katılacaktır” diye konuştu.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Avrupa kupalarına katılmayı 'olmazsa olmaz' olarak gördüklerini söyledi. Ligin ikinci yarısında yaptıkları çıkışla Avrupa hedefinin kapısına kadar geldiklerini belirten Çubukçu, "Son 2 haftada beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu kayıplardan dersler alıp yolumuza devam edeceğiz. Bu takım, ikinci yarıdaki başarısıyla bu hedefi getirdi, Avrupa'ya katılma hakkını da bu takım alacaktır" dedi.



4 MAÇTA 12 PUAN HEDEFİ

Son 4 haftada 12 puan almak zorunda olduklarını vurgulayan Çubukçu, "İkinci yarıda bu takım 30 puan toplayarak buralara geldi. Biz takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bu puanlara Avrupa kupalarına katılarak anlam kazandırmak istiyoruz. Avrupa'ya olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.