 Transfer zirvesi – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Transfer zirvesi

    Transfer zirvesi

    Başkan Usta ile bugün durum değerlendirmesi yapacak.

    Son haftalarda yaşanan düşüşün ardından Başkan , teknik direktör ile bir durum değerlendirme toplantısı yapma kararı aldı. Transfer komitesinde yer alan Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun da yer alması beklenen toplantıda son haftalardaki düşüşün ardından takımın genel gidişatı ve transfer konuları masaya yatırılacak. Bugün gerçekleşmesi planlanan toplantıda ayrıca transfer çalışmaları da masaya yatırılacak. Ligin bitimine az bir zaman kala takımdan ayrılma yönünde başvuruda bulunacak oyuncuların durumu da değerlendirilecek.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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