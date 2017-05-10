Trabzonspor'da Ibanez unutuldu
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Luis Ibanez adeta unutuldu.
Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında 211 dakika görev yapan Ibanez, takımına skor katkısı da sağlayamadı.
Ibanez, ligde 4. haftadaki Aytemiz Alanyaspor ve 10. haftadaki Gençlerbirliği maçlarında 90, 3. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında 19, 10. haftadaki Beşiktaş maçında 11, 2. haftadaki Gaziantepspor müsabakasında 1 dakika süre alırken, son 18 maçta ise forma giyemedi.
- Şampiyonlar Ligi'nden 21 yaş altı takımına
Kızılyıldız formasıyla UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında biri uzatmaya giden 4 maçta 390 dakika forma giyen Luis Ibanez, penaltıdan olmak üzere bir gol kaydetti.
Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremeyen 28 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımın 21 yaş altı takımında oynamaya başladı.
Ibanez, 21 Yaş Altı Ligi'nde Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında olmak üzere 7 karşılaşmada oynadı.
Bordo-mavili futbolcu, bu 7 maçta 630 dakika sahada kalırken, 1 gol attı.
- Galibiyet yaşayamadı
Trabzonspor'da Ibanez forma giydiği maçlarda galibiyet yaşayamadı.
Bordo-mavili takım Ibanez'in oynadığı 5 lig maçında bordo-mavililer, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak sadece 1 puan topladı.
- Formasını vatandaşına bıraktı
Luis Ibanez, sol kanatta formasını devre arasında transfer edilen vatandaşı Emmanuel Mas'a bıraktı.
Mas, ikinci yarıdaki 14 maçın tamamında 1260 dakika sahada kalarak devre arasında gelmesine karşın Ibanez'den daha çok görev aldı.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:23
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
Trabzonspor'da Ibanez unutuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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