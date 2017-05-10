Trabzonspor'da deplasman rahatlığı
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Gençlerbirliği ve Kayserispor karşısında evinde 5 puan bırakan Trabzonspor, deplasmanda nefes almayı hedefliyor.
147 gündür yenilmiyor
Deplasmanda evine göre daha rahat olan Trabzonspor 147 gündür dış sahada yenilmiyor. 2017 yılında deplasmanda oynadığı maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 19 puan toplarken, 2 puan bıraktı. Aynı dönemde evinde oynadığı maçlarda ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan topladı ve 10 puan kaybetti.
Dış sahada daha çok puan topladı
Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 5'nci sırada yer alan Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda 22, deplasmanda ise 26 puan topladı. bu sezon evinde en büyük kayıp serisini sahasındaki son 3 maçta yaşayan bordo-mavililer, iç sahada 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, deplasmanda ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada 28 puan toplayan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından 26 puan ile en çok puan toplayan takımlar arasında yer aldı.
Deplasman serisine ulaşacak
Deplasmanda oynadığı son 7 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında konuk olacağı Adanaspor karşısından da puanla ayrılması durumunda 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisine ulaşacak.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:53
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
Trabzonspor'da deplasman rahatlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.