Serdar tamam
Spartak Moskova ile sözleşmesi 2018’de bitecek olan 1.86 boyundaki Serdar Taşçı ile yıllığı 2 milyon euro karşılığında ön protokol yapıldığı öne sürülüyor.
'OĞLUMU ALIN' DEMİŞTİ
Kısa süre önce Bayern Münih forması da giyen Serdar konusunda en büyük şüphe, sık sık nükseden sakatlıklarıydı. Ancak gurbetçi savunmacı bu sezon önemli bir sakatlık yaşamadı. Spartak Moskova formasıyla bu sezon 17 lig maçında forma giyen Serdar genelde yedek kaldı. Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan ve 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacının babası Nihat Taşçı, yaz transfer döneminde Başkan Muharrem Usta'dan oğlunu almasını talep etmişti. Serdar'da sorun çıkmamış ama Rusya temsilcisi fiyatta indirim yapmayınca bu transfer gerçekleşmemişti. Spartak Moskova, Rusya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Serdar'ın büyük ihtimalle lig bitiminde açıklanacağı belirtiliyor.
AYHAN İZLENİYOR
Trabzonspor, Kaan Ayhan ile Ganalı stoper Joseph Aidoo'yu izlemeye başladı. Almanya'da Fortuna Dusseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki ön libero Ayhan'ın hem milli takımdaki performansından hem de kulübündeki çıkışını yakından takip eden teknik direktör Ersun Yanal'ın genç oyuncunun alınması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Bu arada İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Aidoo'da scout ekibi tarafından teknik ekibe önerildi. 21 yaşındaki oyuncu için son kararı ise Ersun Yanal verecek. Bu iki futbolcunun sezon sonuna kadar takip edileceği dile getirildi.
Yunus Emre SEL
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:22
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Serdar tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.