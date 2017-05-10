 Özür diledi – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Özür diledi

    Özür diledi

    Kayserispor maçında oyundan alınmasına sinirlenen , hem teknik direktör Yanal hem de arkadaşlarından özür diledi.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Kayserispor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Kolombiyalı golcü Rodallega ile görüştüklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Yönetim kurulu olarak kulübümüzün duruşuna uygun olmayan bu tarz davranışlara taviz vermemiz mümkün değil. Rodallega, bize davranışının yanlış anlaşıldığını, bundan üzüntü duyduğunu ifade etti. Önceki günkü antrenman öncesi yapılan toplantıda hem takım arkadaşlarından hem de teknik direktörümüz 'dan özür diledi. Bu konu gündemimizden kalktı. Artık önümüze Trabzonspor'u taşıyacağımız yere bakıyoruz."
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.