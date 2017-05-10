 Okay Yokuşlu oynayacak – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    oynayacak

    Okay Yokuşlu oynayacak
    'da Süper Lig'in 29. haftasındaki Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlık geçiren ve Kayserispor maçında forma giyemeyen 23 yaşındaki orta saha Okay Yokuşlu'nun Adanaspor maçında görev alabileceği belirtildi. Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okay Yokuşlu oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.