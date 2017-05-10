Ndiaye geliyor
Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Osmanlıspor ile anlaştığı bildirildi. Badou Ndiaye ile ise görüşmeler devam ediyor.
Yönetimin Osmanlıspor ile bir görüşme yaptıktan sonra oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği ve bu transferin gerçekleşme ihtimallerini masaya yatırdığı belirtildi. Görüşmeler olumlu devam ederken Ndiaye'nin sosyal medya hesapları üzerinden eski takım arkadaşı Uğur Demirok'a ait Trabzonspor paylaşımlarını beğenmesi de dikkat çekti.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
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HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
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Toplam 8
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
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Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
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