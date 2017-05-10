 Ndiaye geliyor – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Ndiaye geliyor

    Ndiaye geliyor

    Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için ile anlaştığı bildirildi. ile ise görüşmeler devam ediyor.

    , Osmanlısporlu Badou Ndiaye transferinde sona yaklaştı. 2 sezondur Osmanlıspor'un istikrar abidesi olan 26 yaşındaki Senegalli futbolcu, orta alanda hücuma dönük olarak görev yapıyor. 1 senelik mukavelesi kalan Ndiaye devre arasında da çok istenmiş ancak alınamamıştı. 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun takıma kazandırılmasını çok isteyen teknik direktör Ersun Yanal, bu konuda yönetimin gerekli adımları atmasını talep etti.

    Yönetimin Osmanlıspor ile bir görüşme yaptıktan sonra oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği ve bu transferin gerçekleşme ihtimallerini masaya yatırdığı belirtildi. Görüşmeler olumlu devam ederken Ndiaye'nin sosyal medya hesapları üzerinden eski takım arkadaşı Uğur Demirok'a ait Trabzonspor paylaşımlarını beğenmesi de dikkat çekti.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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