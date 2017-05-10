 Fırtına vurdu – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fırtına vurdu

    Fırtına vurdu

    Şiddetli rüzgar nedeniyle yeni stadın çatısı zarar gördü, duvar yıkıldı.

    'un 18 Aralık'ta açılan 'nın çatısındaki membranlar, önceki gece etkili olan şiddetli rüzgardan zarar gördü. Stadın batı üst tribününün üzerinde yer alan membranların bir kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle yerlerinden koptu, kuzey tribün girişinde yer alan bazı duvarlar da yıkıldı. Oluşan hasarın ardından stadın çevresinde ve çatısında hemen onarım çalışmalarına başlandı. Stadın çatısı Smart Roof sistemiyle inşa edilmişti. Akıllı ve çevreci olarak bilinen Smart Roof sistemi ile stat, kendini temizleyen ve hava kirliliğini gideren Türkiye'nin ilk spor kompleksi olmuştu.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.