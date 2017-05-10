Denge ve kuvvet çalıştılar

Fırtına, ligin 31. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir idman yaptı. Futbolcuların denge ve kuvvet çalışması yaptığı kaydedildi.