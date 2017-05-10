 Denge ve kuvvet çalıştılar – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Denge ve kuvvet çalıştılar

    Denge ve kuvvet çalıştılar
    Fırtına, ligin 31. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir idman yaptı. Futbolcuların denge ve kuvvet çalışması yaptığı kaydedildi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denge ve kuvvet çalıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.