 Başakşehir bileti 20 TL – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Başakşehir bileti 20 TL

    Başakşehir bileti 20 TL
    Bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. 21 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: "Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL."
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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