 Trabzonspor’dan açıklama yapıldı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Trabzonspor’dan açıklama yapıldı

    Trabzonspor’dan açıklama yapıldı

    Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    21 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

    "Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL."

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:29
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