Trabzonspor’dan açıklama yapıldı
Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
"Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL."
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 12:29
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 69
Yorum
FB Ne faulu 1970 ler de kalmış bunların kafa. Hiçmi Premier lig izlemiyorsunuz bırakın ceza sahasını kale çizgisinin orada kaleciyi yıkıyorlar.
- Sıcak temas!
Toplam 8
Yorum
özgür dursun un kurduğu takım facıa kımı nereye gondereceksin hepsine vermişsin 3-4 kat fazla para kım gıder alanda o paraları vermez
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 69
Yorum
Turgay mı yazdı Bu yazıyı Turgay mı yazdı? Zira o Pozisyonu trt çok güzel açıkladı.Marcelo Fabrinin dizine çarparak döndürüyor Fabriyi.Bu çok net.
Trabzonspor’dan açıklama yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.