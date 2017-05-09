 Trabzonspor kuvvet çalıştı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Trabzonspor kuvvet çalıştı

    Trabzonspor kuvvet çalıştı

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. U17 Milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür ile genç oyuncular Abdurrahim ve Yunus Emre çalışmalarda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla Adanaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:59
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