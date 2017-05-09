Trabzonspor kuvvet çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. U17 Milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür ile genç oyuncular Abdurrahim ve Yunus Emre çalışmalarda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla Adanaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 13:59
- 'Hoca kim burada?'
Toplam 25
Yorum
yaralı aslan Tudor haklı beyler
- ''Fatih Terim büyük şans''
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR HAKLISIN ONU SAYESİNDE SAHADA YÜRÜYEREK CEBİNİZİ BU MİLLETİN VERDİĞİ VERGİLERLE DOLDURUYORSUNUZ. NE BULUYOLAR BU ADAMDA ANLAMIYORUM YA!!
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 96
Yorum
Ertan Bu zihniyetle türk futbolu bir yere varamaz. Böyle hakemler okdukça da beşiktaş şampiyon olamaz. BUNA FEDERESYONDA DAHİL.
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