Trabzonspor kuvvet çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. U17 Milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür ile genç oyuncular Abdurrahim ve Yunus Emre çalışmalarda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmalarla Adanaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.