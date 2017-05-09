Size düşen savaşmak
Ersun Yanal, oyundan çıkmasına kızan Rodallega ve taraftarın ıslıkladığı Aytaç’ı terapiye aldı: “Hırsınızı sahada gösterin. Size düşen, moralinizi bozmadan daha çok savaşmak”
Kayserispor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Hugo Rodallega ile taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kalan Aytaç Kara, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü. Tecrübeli hoca, her iki oyuncusuna da futbolda bu tür sorunların olabileceğini, önlerine bakmaları gerektiğini hatırlattı. Rodallega'ya, "Bu yaptığının hırsından kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak tepkilerin yeri saha değildir" uyarısında bulunan Yanal'ın, Aytaç'a da, "Moralini hiçbir zaman bozmayacaksın. Şimdi daha çok savaşacaksın ve kaliteni bütün herkese göstereceksin" tavsiyesini yaparak moral verdiği bildirildi.
SÖZ VERDİLER
Görüşmede iki oyuncunun da Yanal'a hatalarını tekrarlamama ve daha çok çalışma sözü verdiği öğrenildi. Yanal'ın hırsından memnun olduğu Rodallega'yı Adana maçında da 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Aytaç ise Okay Yokuşlu'nun iyileşmesiyle kulübeye çekilecek.
SÖZ VERDİLER
Görüşmede iki oyuncunun da Yanal'a hatalarını tekrarlamama ve daha çok çalışma sözü verdiği öğrenildi. Yanal'ın hırsından memnun olduğu Rodallega'yı Adana maçında da 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Aytaç ise Okay Yokuşlu'nun iyileşmesiyle kulübeye çekilecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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