 Size düşen savaşmak – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Size düşen savaşmak

    Size düşen savaşmak

    , oyundan çıkmasına kızan Rodallega ve taraftarın ıslıkladığı Aytaç’ı terapiye aldı: “Hırsınızı sahada gösterin. Size düşen, moralinizi bozmadan daha çok savaşmak”

    Kayserispor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Hugo Rodallega ile taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kalan Aytaç Kara, teknik direktör ile görüştü. Tecrübeli hoca, her iki oyuncusuna da futbolda bu tür sorunların olabileceğini, önlerine bakmaları gerektiğini hatırlattı. Rodallega'ya, "Bu yaptığının hırsından kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak tepkilerin yeri saha değildir" uyarısında bulunan Yanal'ın, Aytaç'a da, "Moralini hiçbir zaman bozmayacaksın. Şimdi daha çok savaşacaksın ve kaliteni bütün herkese göstereceksin" tavsiyesini yaparak moral verdiği bildirildi.

    SÖZ VERDİLER
    Görüşmede iki oyuncunun da Yanal'a hatalarını tekrarlamama ve daha çok çalışma sözü verdiği öğrenildi. Yanal'ın hırsından memnun olduğu Rodallega'yı Adana maçında da 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Aytaç ise Okay Yokuşlu'nun iyileşmesiyle kulübeye çekilecek.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
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