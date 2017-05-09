 Rekora çıkacak – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Rekora çıkacak

    Rekora çıkacak
    Deplasmanda oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan toplayan , Adanaspor karşısına 2010-11 sezonundaki rekorunu egale etmek için çıkacak. Karadeniz ekibi, puanla ayrılırsa 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasman puan serisine ulaşacak. Bordomavililer ligde son olarak F.Bahçe deplasmanına gidecek.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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