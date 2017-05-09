Rekora çıkacak
Deplasmanda oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan toplayan Trabzonspor, Adanaspor karşısına 2010-11 sezonundaki rekorunu egale etmek için çıkacak. Karadeniz ekibi, puanla ayrılırsa 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasman puan serisine ulaşacak. Bordomavililer ligde son olarak F.Bahçe deplasmanına gidecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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