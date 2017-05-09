 Olcay Şahan ‘fındığa’ kapak – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    ‘fındığa’ kapak

    Olcay Şahan ‘fındığa’ kapak
    Devre arasında 'a transfer olan ve yaptığı 8 asist ile takımın toparlanmasında önemli rol oynayan , Trabzon'daki Borsa Haber Dergisi'ne kapak oldu. Olcay'ın, Türk fındığının tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla 6 yıl önce başlatılan 'Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk' kampanyası çerçevesinde tribündeki seyircilere fındık paketleri atarken çekilmiş fotoğrafı dergide yer aldı. Fındığa destek kampanyası yeni sezonda da sürecek.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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