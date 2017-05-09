Olcay Şahan ‘fındığa’ kapak
Devre arasında Trabzonspor'a transfer olan ve yaptığı 8 asist ile takımın toparlanmasında önemli rol oynayan Olcay Şahan, Trabzon'daki Borsa Haber Dergisi'ne kapak oldu. Olcay'ın, Türk fındığının tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla 6 yıl önce başlatılan 'Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk' kampanyası çerçevesinde tribündeki seyircilere fındık paketleri atarken çekilmiş fotoğrafı dergide yer aldı. Fındığa destek kampanyası yeni sezonda da sürecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Olcay Şahan ‘fındığa’ kapak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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