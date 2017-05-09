Okay Yokuşlu geri dönüyor
Sakatlığı nedeniyle Kayserispor karşısında görev yapamayan Okay Yokuşlu, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Adanaspor maçında formasını geri alacak.
Genç orta saha oyuncusu tedavisinin ardından dün takımla çalışmalara başlamıştı. Okay'ın durumunun büyük ölçüde düzeldiği ve hafta sonuna kadar tamamen hazır hale geleceği bildirildi. Fırtına, 3-2 kaybedilen Kayseri maçında orta sahada Okay'ın eksikliğini hissetmişti. Okay ile Onazi önliberoda büyük uyum yakaladı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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