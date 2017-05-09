 Okay Yokuşlu geri dönüyor – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    geri dönüyor

    Okay Yokuşlu geri dönüyor

    Sakatlığı nedeniyle Kayserispor karşısında görev yapamayan , hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Adanaspor maçında formasını geri alacak.

    Genç orta saha oyuncusu tedavisinin ardından dün takımla çalışmalara başlamıştı. Okay'ın durumunun büyük ölçüde düzeldiği ve hafta sonuna kadar tamamen hazır hale geleceği bildirildi. Fırtına, 3-2 kaybedilen Kayseri maçında orta sahada Okay'ın eksikliğini hissetmişti. Okay ile Onazi önliberoda büyük uyum yakaladı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
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