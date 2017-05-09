 MP Arena'nın çatısı hasar gördü – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    MP Arena'nın çatısı hasar gördü

    MP Arena'nın çatısı hasar gördü

    Trabzon'da etkili olan rüzgar nedeniyle Stadı'nın misafir takım seyircisinin bulunduğu yerin üzerindeki membranlar hasar gördü.

    Trabzon'da dün gece etkili olan rüzgar, stadın misafir takım seyircisinin bulunduğu yerin üzerindeki membranlarda zarar oluşturdu.

    Statta incelemelerde bulunan Trabzonspor Kulübünün yöneticilerinin, TOKİ ve inşaatı yapan firma ile görüştüğü öğrenildi.

    Firma yetkililerinin, Trabzon'a gelerek çatının uçan bölümünün onarımı ve gelecekte oluşabilecek sorunlar için çalışma yapacağı bildirildi.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:22
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