MP Arena'nın çatısı hasar gördü
Trabzon'da etkili olan rüzgar nedeniyle Medical Park Arena Stadı'nın misafir takım seyircisinin bulunduğu yerin üzerindeki membranlar hasar gördü.
Trabzon'da dün gece etkili olan rüzgar, stadın misafir takım seyircisinin bulunduğu yerin üzerindeki membranlarda zarar oluşturdu.
Statta incelemelerde bulunan Trabzonspor Kulübünün yöneticilerinin, TOKİ ve inşaatı yapan firma ile görüştüğü öğrenildi.
Firma yetkililerinin, Trabzon'a gelerek çatının uçan bölümünün onarımı ve gelecekte oluşabilecek sorunlar için çalışma yapacağı bildirildi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:22
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 117
Yorum
ercisli 2 senedir hakemlerle gidiyorsunuz faul olmayan bir harekete ortalığı yakıyorsunuz. tv göstermese sizde görmediniz. sonra hakem size çalıştı
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL şamp.luğu engellemek için her türlü oyunu yapın artık.ne yaparsanız yapın ama yinede engellenemeyecek o ekranlarda"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"yazacak
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL van pörsü 3 değil 1 maç ceza aldı..adam taraftara dil çıkarttı tombala çekti her türlü tahrik ve pisliği yaptı ama sonucunda 1 maç ceza aldı
MP Arena'nın çatısı hasar gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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