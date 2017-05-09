Maicon'a kanca
27 yaşındaki sambacının Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim 24 maçta 6 gol, 2 asist üreten Maicon ile bu hafta görüşecek.
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı Maicon Marques'i de listesine ekledi. 27 yaşındaki oyuncu sol kanatta görev yapıyor. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marques'in 'bedelsiz' transfer edilecek olması nedeniyle yönetim tarafından takibe alındığı bildirildi. Gerçek mevkisi sol kanat olan Maicon sağ kanat ve forvet de oynayabiliyor.
LAKABI BREZİLYALI BOLT
Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 24 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergileyen Maicon, 1.82 boyunda. 2010'dan beri Rus takımının formasını giyen başarılı futbolcu müthiş süratiyle tanınıyor. 'Brezilyalı Bolt' lakabıyla ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt'a benzetilen Maicon'un kariyerinde bir değişikliğe sıcak baktığı ifade edildi. Yönetimin, yıldız oyuncu ile bu hafta bir görüşme yapacağı öğrenildi.
TRANSFER SAYISI 7'YE ÇIKTI
Son dört haftadaki sonuçlarla morallerin bozulduğu Trabzonspor'da transfer planı da değişti. Sezon sonunda 4-5 takviye yapmayı düşünen yönetimin, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuyla bu sayıyı 7'ye çıkarttığı öğrenildi. Bordo-mavili takımda iki stoper, iki orta saha, bir on numara, bir forvet ve kanatlara oyuncu takviyesi gündemde. İç transferde Esteban ile anlaşılamazsa kaleye de transfer yapılacak.
RUSYA'YA DEMİR ATTI
Fırtına, Rus futbol pazarını mesken tuttu. Bordo- mavililer, Maicon dışında bu ülkede forma giyen Serdar Taşçı, Bibras Natcho, Popov ve Zoran Tosic ile de transfer görüşmeleri yapıyor.
AİDOO TEKLİFİ!..
Bordo-mavili ekibe menajerler Ganalı Joseph Aidoo'yu önerdi. 21 yaşındaki stoper, İsveç 1. Lig ekiplerinden Hammarby IF'de oynuyor. Yeni başlayan İsveç Ligi'nde 6 maça çıkan 1.80 boyundaki oyuncu, 4 sarı kart gördü. Agresif ve hızlı bir stoper olan Aidoo için Hammarby'nin 2 milyon euro bonservis bedeli belirlediği de ifade edildi.
ÖNCE ORTA SAHA!
Haber61'in, "Trabzonspor sizce ilk olarak hangi mevkiye transfer yapmalı?" anketine katılan taraftarların yüzde 43'ü 'orta saha' dedi. İkinci sırada yüzde 30 ile 'defans' yer alırken, yüzde 19 'forvet', yüzde 7 ise 'kaleci' istedi.
Yunus Emre SEL
LAKABI BREZİLYALI BOLT
Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 24 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergileyen Maicon, 1.82 boyunda. 2010'dan beri Rus takımının formasını giyen başarılı futbolcu müthiş süratiyle tanınıyor. 'Brezilyalı Bolt' lakabıyla ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt'a benzetilen Maicon'un kariyerinde bir değişikliğe sıcak baktığı ifade edildi. Yönetimin, yıldız oyuncu ile bu hafta bir görüşme yapacağı öğrenildi.
TRANSFER SAYISI 7'YE ÇIKTI
Son dört haftadaki sonuçlarla morallerin bozulduğu Trabzonspor'da transfer planı da değişti. Sezon sonunda 4-5 takviye yapmayı düşünen yönetimin, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuyla bu sayıyı 7'ye çıkarttığı öğrenildi. Bordo-mavili takımda iki stoper, iki orta saha, bir on numara, bir forvet ve kanatlara oyuncu takviyesi gündemde. İç transferde Esteban ile anlaşılamazsa kaleye de transfer yapılacak.
RUSYA'YA DEMİR ATTI
Fırtına, Rus futbol pazarını mesken tuttu. Bordo- mavililer, Maicon dışında bu ülkede forma giyen Serdar Taşçı, Bibras Natcho, Popov ve Zoran Tosic ile de transfer görüşmeleri yapıyor.
AİDOO TEKLİFİ!..
Bordo-mavili ekibe menajerler Ganalı Joseph Aidoo'yu önerdi. 21 yaşındaki stoper, İsveç 1. Lig ekiplerinden Hammarby IF'de oynuyor. Yeni başlayan İsveç Ligi'nde 6 maça çıkan 1.80 boyundaki oyuncu, 4 sarı kart gördü. Agresif ve hızlı bir stoper olan Aidoo için Hammarby'nin 2 milyon euro bonservis bedeli belirlediği de ifade edildi.
ÖNCE ORTA SAHA!
Haber61'in, "Trabzonspor sizce ilk olarak hangi mevkiye transfer yapmalı?" anketine katılan taraftarların yüzde 43'ü 'orta saha' dedi. İkinci sırada yüzde 30 ile 'defans' yer alırken, yüzde 19 'forvet', yüzde 7 ise 'kaleci' istedi.
Yunus Emre SEL
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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