 İbanez’in gitme düşüncesi yok – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    İbanez’in gitme düşüncesi yok

    İbanez’in gitme düşüncesi yok
    Kızılyıldız'dan transfer edilen Luis İbanez baş ağrıtacak... Yönetimin, kulüp bulmasını istediği Arjantinli bekin menajerinin, "Hiç oynamayan bir oyuncuya nasıl takım bulayım. Günde 5 tane de idman yazsalar çıkıp yapacak. Şu anda ayrılma düşüncesi yok" dediği belirtildi.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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