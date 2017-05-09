İbanez’in gitme düşüncesi yok

Kızılyıldız'dan transfer edilen Luis İbanez baş ağrıtacak... Yönetimin, kulüp bulmasını istediği Arjantinli bekin menajerinin, "Hiç oynamayan bir oyuncuya nasıl takım bulayım. Günde 5 tane de idman yazsalar çıkıp yapacak. Şu anda ayrılma düşüncesi yok" dediği belirtildi.