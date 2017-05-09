İbanez’in gitme düşüncesi yok
Kızılyıldız'dan transfer edilen Luis İbanez baş ağrıtacak... Yönetimin, kulüp bulmasını istediği Arjantinli bekin menajerinin, "Hiç oynamayan bir oyuncuya nasıl takım bulayım. Günde 5 tane de idman yazsalar çıkıp yapacak. Şu anda ayrılma düşüncesi yok" dediği belirtildi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
İbanez’in gitme düşüncesi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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