Fırtına’nın hızı ‘evde’ kesildi!
Evinde Kayserispor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, bu sezon iç sahada yıkıldı! Bordo-mavililer, Süper Lig'de sahasındaki 15 maçta 22 puan toplarken, dış sahada aynı seride 26 puan çıkardı. Yeni stat Akyazı da derde çare olamadı. Karadeniz ekibi, ligin ilk bölümünde maçlarını oynadığı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 8 maçta 11 puan toplamıştı. Akyazı'da yapılan 7 maçta da yine 11 puan elde edildi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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