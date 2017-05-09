 Fırtına’nın hızı ‘evde’ kesildi! – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Fırtına’nın hızı ‘evde’ kesildi!

    Fırtına’nın hızı ‘evde’ kesildi!
    Evinde Kayserispor'a 3-2 yenilen , bu sezon iç sahada yıkıldı! Bordo-mavililer, Süper Lig'de sahasındaki 15 maçta 22 puan toplarken, dış sahada aynı seride 26 puan çıkardı. Yeni stat Akyazı da derde çare olamadı. Karadeniz ekibi, ligin ilk bölümünde maçlarını oynadığı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 8 maçta 11 puan toplamıştı. Akyazı'da yapılan 7 maçta da yine 11 puan elde edildi.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
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