 Çocuk şenliği yapıldı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Çocuk şenliği yapıldı

    Çocuk şenliği yapıldı
    Trabzonsporlu minik taraftarlar geleneksel 'BMN 4. Çocuk Şenliği'nde bir araya geldi. BordoMavi.Net taraftar grubunun organizasyonuyla Acıbadem Türk Telekom Tesisleri'nde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte 15'i otistik 61 minik taraftar buluştu. Trabzonspor sevgisinin paylaşıldığı şenlikte minik taraftarlar oyun oynayıp, hoş vakit geçirdi.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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