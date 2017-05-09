Çocuk şenliği yapıldı
Trabzonsporlu minik taraftarlar geleneksel 'BMN 4. Çocuk Şenliği'nde bir araya geldi. BordoMavi.Net taraftar grubunun organizasyonuyla Acıbadem Türk Telekom Tesisleri'nde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte 15'i otistik 61 minik taraftar buluştu. Trabzonspor sevgisinin paylaşıldığı şenlikte minik taraftarlar oyun oynayıp, hoş vakit geçirdi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Çocuk şenliği yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.