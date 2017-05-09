Castillo yedek Trabzon kayıp
İkinci yarıda açılan Fabian Castillo, Ersun Yanal'ın çift forvete dönmesiyle tekrar kulübeye çekilmişti. Fakat Castillo'nun kulübede başladığı son iki maçta bordo- mavililer 5 puan bıraktı. Yanal'ın Kolombiyalı oyuncuyu, Adana'da yeniden 11'e alabileceği ifade ediliyor.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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