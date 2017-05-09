Busenaz’dan altın madalya
Trabzonspor'un milli boksörü Busenaz Sürmeneli, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Felix Stammp Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı. 75 kiloda mücadele eden Sürmeneli sırasıyla biri olimpiyat şampiyonu olmak üzere iki Polonyalı rakibini yendikten sonra finalde Fransız rakibi Nicar Maily'i 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Busenaz’dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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