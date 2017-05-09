 Busenaz’dan altın madalya – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Busenaz’dan altın madalya

    Busenaz’dan altın madalya
    Trabzonspor'un milli boksörü Busenaz Sürmeneli, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Felix Stammp Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı. 75 kiloda mücadele eden Sürmeneli sırasıyla biri olimpiyat şampiyonu olmak üzere iki Polonyalı rakibini yendikten sonra finalde Fransız rakibi Nicar Maily'i 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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