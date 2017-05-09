Başını öne eğme
Pereira, “Kayseri’ye yenilerek 4.’lük için önemli bir şansı yitirdik. Başımızı öne eğme zamanı değil. 4 maçımız daha var. Hep birlikte olmalıyız” dedi.
Fırtına'nın Portekizli sağ kanat oyuncusu Joao Pereira, Kayserispor yenilgisinin önemli bir kayıp olduğunu ancak mücadeleye devam etmeleri gerektiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Ligde 4'üncü sıraya yaklaşmamız için büyük bir şansımız vardı ama bunu yitirdik. Başımızı öne eğme zamanı değil. Ligin geri kalan bölümünde önemli hedefleri gerçekleştirebilmemiz için 4 tane daha maçımız var. Kalan bu maçlarda ne olursa olsun hep birlikte olmalıyız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Süper Lig'de 13 maçta bordo-mavili formayı giyen Pereira, çalışkan futboluyla göze girdi. Bir yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki sağ bekin bu performansını sürdürürse mukavelesinin uzatılması bekleniyor.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
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Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
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bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Başını öne eğme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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