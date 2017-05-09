Başını öne eğme

Pereira, “Kayseri’ye yenilerek 4.’lük için önemli bir şansı yitirdik. Başımızı öne eğme zamanı değil. 4 maçımız daha var. Hep birlikte olmalıyız” dedi.

Fırtına'nın Portekizli sağ kanat oyuncusu Joao Pereira, Kayserispor yenilgisinin önemli bir kayıp olduğunu ancak mücadeleye devam etmeleri gerektiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Ligde 4'üncü sıraya yaklaşmamız için büyük bir şansımız vardı ama bunu yitirdik. Başımızı öne eğme zamanı değil. Ligin geri kalan bölümünde önemli hedefleri gerçekleştirebilmemiz için 4 tane daha maçımız var. Kalan bu maçlarda ne olursa olsun hep birlikte olmalıyız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Süper Lig'de 13 maçta bordo-mavili formayı giyen Pereira, çalışkan futboluyla göze girdi. Bir yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki sağ bekin bu performansını sürdürürse mukavelesinin uzatılması bekleniyor.